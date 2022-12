Les Français mangent de moins en moins de cheval, la filière hippophagique décroît chaque année

Un boucher découpe une pièce de viande de cheval à Marseille le 21 février 2013 © GERARD JULIEN / AFP/Archives

Paris (AFP) – Les Français mangent de moins en moins de viande de cheval et le nombre de chevaux tués dans les abattoirs a fortement diminué avec seulement 5.252 animaux en 2021 contre plus de 20.000 en 2013, révèlent les acteurs de la filière viande, l'Interbev et l'IFCE.