Musique: la "nouvelle vie" de Kaz Hawkins, des entrailles de Belfast aux collines du Limousin

Paris (AFP) – "J'ai l'impression de démarrer une nouvelle vie" : la chanteuse Kaz Hawkins, après avoir traversé des périodes très sombres entre sa naissance à Belfast et son installation récente dans le Limousin, revoit enfin la lumière, depuis sa signature avec un label majeur du blues en France.

Arrivée chez Dixiefrog, publication au printemps de "My Life and I", une anthologie habilement ficelée, premiers concerts parisiens, programmation dans les grands festivals de blues... Depuis trois ans, la carrière et la vie de cette artiste nord-irlandaise prennent une tournure positive.

"J'ai passé la majeure partie de ma vie à lutter contre les traumatismes et les démons intérieurs", révèle Kaz Hawkins, à l'approche de ses cinquante ans. "C'est la paix que j'ai trouvée ici", ajoute-t-elle à propos de son nouvel environnement, sur les hauteurs de Limoges.

Karen McIntyre (son nom de naissance) voit le jour au début des "seventies", dans une famille pauvre des quartiers ouvriers de l'est de Belfast, dont est aussi originaire le chanteur Van Morrison.

Très vite, sa vie tourne au cauchemar. Violentée et abusée pendant sa jeunesse, puis victime adulte de violences conjugales et en proie à diverses addictions, elle trouvera dans la musique, l'écriture et le chant un refuge et un exutoire.

Sa grand-mère, une des rares personnes bienveillantes de son entourage, décèle chez elle un don pour le chant et l'accompagne à ses premières auditions.

Mais une rencontre va être décisive, celle avec la célèbre chanteuse américaine de rhythm'n blues Etta James.

"Ma grand-mère m'a offert une cassette d'elle et, la première fois que j'ai entendu chanter Etta James, c'était +St. Louis Blues+ de WC Handy", se souvient celle qui en fut bouleversée.

Elle s'identifiera à un point tel à son aînée qu'elle se fera rebaptiser Kaz Hawkins -- Jamesetta Hawkins est le vrai nom d'Etta James -- et lui consacrera plus tard un album entier.

Authenticité du propos

D'Etta James, elle possède la verve, le timbre, la puissance vocale, ce râle dans la voix, l'attitude scénique un brin provocante et la forte corpulence. Pas les côtés trash ou vulgaire.

Mais Kaz Hawkins veut désormais être reconnue pour elle-même.

La chanteuse nord-irlandaise Kaz Hawkins, le 13 octobre 2022 à Paris © JOEL SAGET / AFP/Archives

Après avoir écumé depuis sa majorité les pubs mal famés de Belfast et du nord de l'Irlande, en chantant des reprises devant des clients alcoolisés, défoncés et violents, elle a réussi il y a dix ans à briser l'omerta et à libérer sa parole, ce qui lui a valu la reconnaissance d'un autre public.

"J'ai écrit secrètement des textes pendant une grande partie de ma vie et c'était le moment où jamais de me dévoiler", raconte cette femme dont certains épisodes de la vie sont inscrits sur les tatouages parsemant son corps.

Quinze de ses compositions, extraites des disques autoproduits enregistrés lors de la dernière décennie, figurent sur "My Life and I", où l'on ne trouve qu'une reprise d'Etta James.

Dans des chansons aux titres explicites ("Surviving", "Better Days", "One more Fight"...), Kaz Hawkins raconte les vicissitudes d'une existence cabossée, sur des musiques allant du gospel au rock'n roll en passant par la soul et le cabaret, avec de légers accents country.

L'authenticité du propos, sa voix à parfois faire trembler les murs, sa vie qu'elle raconte dans des ballades piano-voix à forte charge émotionnelle.... Autant d'éléments expliquant l'élan de sympathie que suscite Kaz Hawkins.

"En tant que survivants, nous sommes naturellement empathiques. Quand j'interprète mes chansons les plus personnelles, à ce moment-là, je me donne à eux et, en retour, ils ouvrent leur coeur", explique-t-elle.

"J'aurai cinquante ans en janvier. J'ai l'intention que cette prochaine partie de ma vie soit une grande fête, pleine de nouvelles chances, de nouvelles musiques et de nouveaux fans", au moment où elle travaille à l'enregistrement d'un disque, son premier avec les moyens conséquents d'une vraie maison de disques, à paraître en 2023.

© 2022 AFP