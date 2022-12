Une première en 40 ans: le New York Times en grève pour les salaires

Plus d'un millier de salariés du New York Times en grève pour les salaires, à New York le 31 janvier 2022 © ANGELA WEISS / AFP/Archives

New York (AFP) – Plus d'un millier de salariés du prestigieux quotidien américain New York Times ont entamé une grève jeudi à minuit pour les salaires, une première pour le journal depuis 40 ans, selon leur syndicat.