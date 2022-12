Cyclisme: Groupama-FDJ, roulez jeunesse !

Le manager de l'équipe Groupama-FDJ, Marc Madiot (à droite), à côté du coureur suisse Stefan Kung (à gauche) et des coureurs français Arnaud Demare (2e à gauche) et Romain Gregoire durant la présentation de l'équipe Groupama-FDJ pour 2023 le 9 décembre 2022 à Villepinte (près de Paris)

Villepinte (AFP) – Au sortir d'une saison très solide, l'équipe Groupama-FDJ mise résolument sur les jeunes en 2023 dont Lenny Martinez et Romain Grégoire, le plus grand espoir du cyclisme français.

Publicité Lire la suite

C'est un vent de fraîcheur qui a soufflé vendredi lors de la présentation de l'effectif au service course de la formation française à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Bien sûr, les tauliers étaient là: Thibaut Pinot, l'icône populaire qui retournera sur le Giro l'an prochain. Arnaud Démare, le sprinteur qui visera les 100 victoires en pro et devrait participer au Tour de France. David Gaudu, 4e de la dernière Grande Boucle et qui y sera encore le leader en 2023. Valentin Madouas, 3e du Tour des Flandres. Ou encore Stefan Küng, autre grand chasseur de classiques et vice-champion du monde du contre-la-montre.

Cet escadron rôdé repartira en 2023 avec beaucoup d'ambitions et une nouvelle tunique à dominante bleu nuit qui ressemble étrangement au maillot du PSG.

"Le symbole du renouveau", estime Démare.

Le coureur cycliste français David Gaudu lors de la présentation de l'équipe Groupama-FDJ le 9 décembre 2022 à Villepinte © Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Car, effectivement, les cadors ne rouleront pas seuls en 2023 mais escortés par une nuée de jeunes abeilles sorties de la "Conti". Groupama-FDJ est la seule structure française à fonctionner avec une équipe World Tour, la première division du cyclisme, et une équipe continentale, le troisième échelon. Une sorte de centre de formation d'où sont censés émerger chaque année deux ou trois coureurs pour venir étoffer l'élite.

Cette année, ils seront pas moins de huit jeunes à monter l'échelle au sortir d'une cuvée 2022 exceptionnelle.

"Il y a du boulot"

"Quand je suis allé les voir en février, je leur ai dit: si vous êtes bons, il y aura de la place pour tout le monde. On savait qu'on avait dans cet effectif des coureurs de talent. On aura du mal à faire aussi bien tous les ans. Mais là, les huit le méritent", insiste le manager Marc Madiot.

le coureur français Thibaut Pinot de l'équipe Groupama-FDJ lors de la présentation de la saison 2023 de son équipe Groupama-FDJ, le 9 décembre 2022 à Villepinte (près de Paris) © Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Dans la bande figure évidemment Romain Grégoire, 19 ans, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège espoirs, qui alimente les fantasmes du cyclisme français depuis de nombreuses années.

"Pour l'instant, j'ai envie de découvrir un maximum de courses et d'aller sur tous les terrains pour emmagasiner de l'expérience. L'aventure commence, tout reste à écrire", dit le Bisontin. Il sait que la différence de niveau est énorme et qu'il "y a du boulot cet hiver". Mais déjà l'ambition effleure: "j'ai aussi envie de lever les bras".

L'autre pépite est Lenny Martinez, même âge, qui présente un profil de pur grimpeur. Le fils du champion olympique de VTT Miguel Martinez, au gabarit de moustique, s'est classé troisième du "Baby Giro" cette année et est devenu le premier vainqueur français du Tour du Val d'Aoste depuis… Thibaut Pinot en 2009.

Les jeunes sur la Vuelta

Lui aussi est là d'abord pour apprendre. Lui aussi ne fait pas de complexe: "on se prépare à prendre des claques. Mais si je peux faire un résultat, je ne vais pas m'en priver."

Le coureur français Romain Gregoire lors de la présentation de la saison 2023 de l'équipe Groupama-FDJ, à Villepinte (près de Paris), le 9 décembre 2022 © Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Marc Madiot savoure. "Progressivement on arrive à l'équipe telle que je la rêvais il y a vingt ans", souligne le manager qui dit vouloir s'"inscrire dans la même démarche que le FC Nantes, l'AJ Auxerre ou l'Ajax Amsterdam en foot", avec "une identité et un style qui s'inscrivent dans la durée et marquent leur temps".

Pour aller "au bout de cette idée", il a décidé de disputer le Tour d'Espagne fin août avec les jeunes de la "Conti" comme "ossature générale", encadrés "par quelques professeurs".

Matthieu Ladagnous, 38 ans le 12 décembre et qui attaque sa dernière saison, pourrait être un tel capitaine de route. "Je m'entends très bien avec eux. Ils sont très à l'écoute, même s'ils sont déjà très forts", dit-il.

L'arrivée de tous ces jeunes s'inscrit de fait dans un cyclisme de plus en plus précoce où Tadej Pogacar et Remco Evenepoel avaient 21 et 22 ans lorsqu'ils ont remporté leur premier grand Tour.

"Ce sont des sacrés phénomènes quand-même. Mais pourquoi pas faire un jour comme eux ?", glisse Lenny Martinez dans un sourire.

© 2022 AFP