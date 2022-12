Electricité : EDF et le gouvernement "confiants" pour l'hiver

Le directeur de la centrale nucléaire de Penly François Valmage (c), le ministre de l'Economie Bruno Le Maire (d) et le nouveau PDG d'EDG Luc Rémont lors d'une visite de la centrale, le 9 décembre 2022 à Petit-Caux © Lou BENOIST / AFP

4 mn

Penly (France) (AFP) – Plus de nucléaire, et vite: le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et le nouveau PDG d'EDF Luc Rémont, pour sa première apparition publique, se sont dit "confiants" dans la capacité du parc nucléaire français de franchir sans encombre le cap de l'hiver.