L'UE adopte des règles pour verdir ses batteries, des smartphones aux voitures

Un mécanicien travaille sur un module de batterie d'une voiture électrique, dans un garage spécialisé dans la réparation des voitures électriques, à Carquefou, dans l'ouest de la France, le 30 novembre 2022 © LOIC VENANCE / AFP/Archives

3 mn

Bruxelles (AFP) – L'UE va obliger les industriels à rendre les batteries plus écologiques, plus facilement remplaçables et recyclables, selon un accord trouvé vendredi entre les eurodéputés et les Etats membres, qui mise sur "l'économie circulaire" pour doper la production de batteries en Europe.