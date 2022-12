Mondial: Olivier Giroud, who else?

Al Khor (Qatar) (AFP) – Olivier Giroud, forte tête samedi face à l'Angleterre (2-1), a mis un nouveau coup de casque décisif pour envoyer ses Bleus en demi-finale du Mondial, une nouvelle page du conte de fée vécu par le doyen de 36 ans, revenu de nulle part pour écrire l'histoire.

Il a poussé l'équipe de France jusqu'au titre de 2018, sans marquer, s'est éloigné de sa maison bleue quand Didier Deschamps a préféré la concurrence, mais il a joué des coudes pour s'imposer de nouveau sous le maillot bleu, sur lequel il rêve de broder une nouvelle étoile.

L'attaquant de 36 ans a offert à des Français malmenés le droit d'y croire encore. A la 78e minute, il a élevé sa grande carcasse sur un centre de son copain Antoine Griezmann pour punir son garde du corps Harry Maguire, pris au duel dans les airs.

La tête rageuse de l'avant-centre de l'AC Milan est la 14e qui finit au fond des filets en sélection. Elle porte son total de buts à 53 chez les Bleus, le quatrième d'un Mondial qatari qu'il embrasse avec la force et le courage d'un dernier combat.

Le joueur de l'équipe de France Olivier Giroud (en bleu) marque le deuxième but de son équipe lors du quart de finale de la Coupe du monde de football contre l'Angleterre disputé le 10 décembre 2022 au Al-Bayt Stadium à Al Khor (Qatar). © Jewel SAMAD / AFP

Le grand barbu aux 118e sélections n'en finit plus d'étirer son histoire dorée avec les Bleus, pourtant débutée tardivement à 25 ans en novembre 2011, alors qu'il était si loin de ses copains il y a un an de cela.

"Olivier s'est toujours bagarré, il a un fort caractère, il a eu une route parfois sinueuse mais il s'en est toujours sorti. Il est bien dans ses baskets et en plus il transmet ça à l'ensemble du groupe", l'a complimenté mardi le sélectionneur adjoint Guy Stéphan, qui le fréquente depuis dix ans maintenant.

Quatre ans et demi après le sacre de Moscou, "je le trouve toujours à fort caractère, toujours aussi mobile sur le terrain, peut-être avec encore plus de malice", a poursuivi le N.2 du staff, admiratif devant le mental de son attaquant.

"Mentalité d'un petit jeune"

Et dire qu'en septembre, sa participation au Mondial qatari était loin d'être certaine... Depuis un an, Didier Deschamps l'avait laissé de côté à chaque fois que Karim Benzema était disponible. Mais l'attaquant de l'AC Milan a su se rendre indispensable et gagner sa place, une nouvelle fois. Le forfait de Benzema lui a ensuite ouvert un boulevard vers le "onze" de départ.

"Depuis que j'ai été reconvoqué, j'avais un fort désir de montrer que j'étais à 200% avec l'équipe de France. Le coach m'a donné cette opportunité et je l'ai saisie", a-t-il glissé au début du tournoi.

Le joueur de l'équipe de France de football Olivier Giroud (en bleu) lors du match de quart de finale de la Coupe du monde de football disputé le 10 décembre 2022 contre l'Angleterre au Al-Bayt Stadium à Al Khor (Qatar). © FRANCK FIFE / AFP

Celui que Benzema avait comparé à un karting a mis la gomme au Qatar, avec une insolente réussite qui s'est exprimée d'entrée avec un doublé contre l'Australie (4-1).

"Quelqu'un de sage m'avait dit: +on a tous vingt ans et le reste c'est de l'expérience+. Je joue comme un gosse de vingt ans, avec la mentalité d'un petit jeune qui vient d'arriver qui a toujours faim. Un moment mon corps dira stop mais maintenant il a l'air d'encaisser, donc zéro limite", a confié le grand N.9 récemment.

Sa rage de vaincre faisait plaisir à voir après son but libérateur. Au coup de sifflet final, il a poussé un gros soupir de soulagement avant d'aller danser avec ses coéquipiers.

"Même s’il n’a pas marqué il y a quatre ans, il a toujours été important. Il a eu des périodes difficiles et aujourd'hui, il est récompensé. Il a très souvent été critiqué, décrié, mais il a cette capacité à avoir ce mental, à être très fort dans sa tête, il n’a jamais rien eu de donné", disait Deschamps après le match contre la Pologne.

L'ancien joueur d'Arsenal et de Chelsea a fait très mal aux Anglais et encore beaucoup de bien aux Français.

