Le YouTubeur Norman, accusé de viol, privé de revenus publicitaires

Paris (AFP) – YouTube a sanctionné Norman Thavaud, pionnier français de la plateforme, accusé de viol, en le privant des publicités générant des revenus, associées à sa chaîne qui compte près de 12 millions d'abonnés.

Publicité Lire la suite

"Nous avons décidé de démonétiser la chaîne de Norman, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de publicités associées à sa chaîne et donc plus de revenus", a indiqué dimanche à l'AFP un porte-parole de YouTube, confirmant des informations de presse.

Cette sanction, prise "pour une durée indéterminée à ce stade, pourra être revue", a-t-il ajouté.

"Nous considérons le harcèlement sexuel, sous toutes ses formes, comme inacceptable. Si un contenu inapproprié est signalé sur YouTube, nous supprimons la vidéo et/ou les commentaires. Conformément à notre règlement, nous pouvons aussi clôturer les comptes concernés", explique la plateforme dans un communiqué.

"Si nous constatons que le comportement d'un créateur, sur YouTube ou en dehors, nuit à nos utilisateurs, à notre communauté, à nos employés ou à notre écosystème, nous prenons alors des mesures supplémentaires pour les protéger", ajoute-t-elle.

Ce n'est pas la première fois que YouTube a recours à ce genre de sanction en France. La plateforme indique avoir notamment démonétisé les chaînes des YouTubeurs ExperimentBoy en 2020 et Marvel Fitness en 2021.

Devenu célèbre à coups de vidéos humoristiques, Norman Thavaud, 35 ans, aux 2,7 milliards de vues sur YouTube, est accusé de viol dont certains sur mineures.

Placé en garde à vue lundi pour viol et corruption de mineurs, il a été libéré le lendemain sans poursuites à ce stade, après les plaintes de six jeunes femmes.

Lundi, le groupe Webedia (AlloCiné, PurePeople...) a suspendu sa collaboration avec le trentenaire.

© 2022 AFP