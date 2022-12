La Bourse de Paris en baisse avant les banques centrales

Paris (AFP) – La Bourse de Paris a commencé la séance de lundi dans le rouge, se montrant prudente avant une pluie de décisions de politiques monétaires attendues cette semaines, complétées par des données macroéconomiques.

L'indice vedette CAC 40 reculait de 0,46% vers 10H00, soit de 30,51 points à 6.647,13 points.

La semaine passée, il avait cédé 0,96% après neuf gains hebdomadaires consécutifs, une série inobservée depuis 2009.

Le principal point d'attention des marchés cette semaine sera la réunion de politique monétaire de la plus puissante des banques centrales, la Réserve fédérale américaine (Fed).

La Fed devrait annoncer mercredi soir, après la clôture des marchés européens, une nouvelle hausse de ses taux directeurs. Compte tenu du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs espèrent voir un relèvement plus faible que lors des quatre dernières précédentes réunions, où la Fed avait relevé ses taux de 0,75 point.

Juste avant le début de la réunion de la Fed, l'indice des prix à la consommation pour novembre aux États-Unis sera publié mardi, une statistique qui sera particulièrement scrutée par les investisseurs.

Sur le Vieux Continent, la Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et pourrait décider de ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt, en les augmentant de 0,50 point de pourcentage, après deux hausses "jumbo" de 0,75 point en septembre et octobre.

En novembre, l'inflation en zone euro a connu son premier ralentissement depuis juin 2021, selon les premières estimations.

"La révision des scénarios (des banques centrales, NDLR) sera encore plus instructive que les annonces sur les taux", estiment les experts de Natixis CIB Research dans une note, s'interrogeant sur les "projections macro-économiques" des banques centrales, leur prévision de trajectoire des prix, la balance entre lutte contre l'inflation et risque pour la croissance.

Franck Dixmier, directeur mondial des gestions obligataires d'Allianz Global Investors, anticipe "une Fed restrictive et une BCE sans complaisance", ainsi "les banques centrales restent concentrées sur leur lutte contre l’inflation".

En outre, les banques centrales d'Angleterre, de Suisse, de Norvège ou encore du Mexique se réunissent cette semaine.

La prudence est donc de mise "à l’entame de la semaine de tous les dangers qui mêlera statistiques économiques de premier plan (notamment l’inflation et les PMIs) et décisions monétaires (avec la Fed, la BCE, la BoE et la BNS)", commente John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabaud.

Sanofi ne regarde plus Horizon

Le laboratoire français Sanofi a annoncé dimanche ne plus être en discussion avec la biotech irlandaise Horizon Therapeutics et ne pas avoir l'intention de faire une offre pour racheter la société. "Les attentes en matière de prix de transaction ne répondent pas aux critères de création de valeur", a expliqué Sanofi dans un communiqué. Son titre montait de 0,69% à 89,36 euros, il avait perdu près de 2% après l'annonce de ces discussions avec Horizon Therapeutics.

© 2022 AFP