Retraites: Macron reporte la présentation de la réforme au 10 janvier

Le président Emmanuel Macron lors de son discours pour la deuxième session du Conseil national de la Refondation, à l'Elysée, le 12 décembre 2022 © GONZALO FUENTES / POOL/AFP

3 mn

Paris (AFP) – Prenant de court le monde politique et syndical, Emmanuel Macron a annoncé lundi le report au 10 janvier de la présentation de la réforme des retraites, affirmant vouloir laisser aux partenaires sociaux et aux nouveaux dirigeants LR et EELV le temps "d'échanger" avec l'exécutif sur ce texte très contesté.