Ukraine : Zelensky demande des armes et du gaz au G7

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo, le 21 septembre 2022 à Kiev © STR / Service de Presse de la présidence ukrainienne/AFP/Archives

5 mn

Kiev (Ukraine) (AFP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté lundi les pays du G7 à fournir plus d'armes et de gaz à l'Ukraine, au moment où la population de son pays est frappée par l'arrivée de l'hiver, souvent privée de courant et sans chauffage.