Wall Street termine en hausse, soubresaut avant des nouvelles des prix et des taux

Un opérateur du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé en nette hausse lundi, animée par des achats d'opportunité avant un indicateur d'inflation crucial et plusieurs décisions de banques centrales sur leurs taux.