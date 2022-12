Affaire des "écoutes" en appel: l'heure du réquisitoire pour Nicolas Sarkozy

Paris (AFP) – Le ministère public prend mardi ses réquisitions à l'encontre de Nicolas Sarkozy, rejugé à Paris pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des "écoutes", aux côtés de son avocat historique Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert.

Publicité Lire la suite

Les deux avocats généraux doivent requérir les peines et détailler les charges qui pèsent sur l'ancien président dans cette retentissante affaire. En mars 2021, les trois prévenus avaient été condamnés en première instance à trois ans d'emprisonnement, dont un an ferme.

Depuis le début du procès en appel le 5 décembre, l'ex-président de 67 ans se démène à la barre pour clamer son innocence "avec la plus grande force", laver son "honneur" et contester avoir jamais corrompu "qui que ce soit".

Fondées sur des interceptions de ses conversations avec Me Herzog sur une ligne ouverte sous l'alias "Paul Bismuth", les accusations qui pèsent sur lui remontent au début 2014.

L'ancien président est soupçonné d'avoir alors bénéficié, via son avocat, d'informations confidentielles obtenues par M. Azibert sur un pourvoi qu'il avait formé devant la Cour de cassation dans l'affaire Bettencourt pour s'opposer à la saisie de ses agendas présidentiels.

En contrepartie, M. Azibert, alors avocat général à la Cour de cassation, aurait reçu la promesse d'un "coup de pouce" de Nicolas Sarkozy pour décrocher un poste au Conseil d'Etat de Monaco qu'il n'aura pas.

Les affaires judiciaires autour de Nicolas Sarkozy © Simon MALFATTO / AFP

Diffusées le 6 décembre pour la première fois à l'audience, les écoutes sur la ligne "Bismuth" ont fait entendre les engagements de Nicolas Sarkozy "à faire monter" le magistrat ou à faire une "démarche" en sa faveur.

Lundi encore, l'ancien président a assumé avoir "envisagé", "par amitié" pour Thierry Herzog, d'apporter son soutien à M. Azibert, mais il a assuré qu'une telle démarche, "anodine", était désintéressée et ne saurait procéder d'un pacte de corruption.

"Il n'y avait aucune raison pour que je n'accepte pas de lui donner un coup de pouce", a-t-il déclaré la semaine dernière. "Ma vie d'homme politique, ça a été de donner des coups de pouce".

"Les dés sont jetés"

L'ancien chef de l'Etat a également rappelé qu'au moment où il réitère, fin février, sa promesse d'aider le haut magistrat, l'audience sur les agendas s'est déjà tenue à la Cour de cassation et qu'il n'y a donc, selon lui, "plus rien à faire, les dés sont jetés". La plus haute juridiction judiciaire finira d'ailleurs par rejeter son pourvoi.

Bien plus effacé à la barre, l'ex-haut magistrat de 75 ans a reconnu s'être intéressé à ce pourvoi - pour des raisons "juridiques", jure-t-il - mais a nié avoir franchi la "ligne jaune". Il n'aurait ainsi discuté de ce dossier avec Me Herzog qu'en termes très généraux, pour l'éclairer sur la procédure.

De gauche à droite: l'avocat Thierry Herzog, l'ex-président Nicolas Sarkozy et l'ancien magistrat Gilbert Azibert © Geoffroy VAN DER HASSELT, Thomas COEX, Philippe LOPEZ / AFP/Archives

Dans les écoutes, Me Herzog loue pourtant à plusieurs reprises les interventions supposées de M. Azibert. "Il a bossé, hein", "tu sais que là c'est du boulot", dit-il ainsi à M. Sarkozy.

Pressé par la cour, le haut magistrat retraité a fini par concéder "une curiosité mal placée". Mais il a nié avoir jamais oeuvré pour le compte de l'ex-président et dans l'espoir de décrocher un poste à Monaco pour lequel il n'a jamais été "formellement" candidat.

Vendredi, la cour a toutefois fait lecture d'une phrase équivoque lâchée au téléphone par son épouse le 4 mars 2014, alors que leur domicile bordelais est perquisitionné: "T'es au 30ème dessous. Mais enfin... aussi... qu'est-ce que tu veux: t'es allé te magouiller avec Sarkozy".

Relais entre le haut magistrat et l'ancien président, Me Herzog est, lui, souvent resté silencieux à l'audience, refusant de s'exprimer sur les écoutes de ses conversations avec son client, qu'il juge illégales.

Lundi, il a reconnu avoir demandé par "gentillesse" un coup de main à Nicolas Sarkozy pour le compte de M. Azibert, mais assuré que cela n'avait aucun lien avec le pourvoi. Il a d'ailleurs "surinterprété", "enjolivé" les actions du magistrat à la Cour de cassation dans ses conversations, pour "rassurer" son "client prestigieux", a-t-il assuré.

© 2022 AFP