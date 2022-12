Hong Kong annonce un allègement des mesures sanitaires

Un centre de tests PCR dans le centre de Hong Kong, le 8 décembre 2022 © ISAAC LAWRENCE / AFP/Archives

Hong Kong (AFP) – Hong Kong a annoncé mardi un allègement des mesures sanitaires, déclarant qu'il n'exigerait plus l'utilisation d'une application mobile pour contrôler l'entrée dans la plupart des lieux fermés, et que les personnes arrivant de l'étranger pourraient accéder aux bars et restaurants dès leur arrivée.