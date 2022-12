Mondial: Mbappé-Hakimi, duel fratricide en demi-finale

Kylian Mbappé savoure la qualification des Bleus pour les demi-finales aux dépens de l'Angleterre, le 10 décembre 2022 au stade Al-Bayt à Al-Khor © Jewel SAMAD / AFP/Archives

Doha (AFP) – Amis à la ville et en club, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont déjà croisés au Qatar et vont se revoir sur le terrain, pour une rencontre au sommet lors de la demi-finale du Mondial-2022, mercredi à al-Khor.