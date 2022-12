NBA: Memphis maintient le cap, Brooklyn enchaîne, coup de mou pour Boston

Los Angeles (AFP) – Les Memphis Grizzlies, qui ont assommé les Atlanta Hawks 128-103, lundi soir en NBA, sont solidement accrochés à la 2e place de la Conférence Ouest, tandis que les Nets, vainqueurs à Washington des Wizards (112-100), signent leur quatrième victoire de suite et talonnent Cleveland (3e) au classement de la Conférence Est.

Les Grizzlies, qui n'ont pas semblé affectés par l'absence d'un de leurs leaders, Ja Morant, ont largement dominé les Hawks, avec 22 points de Tyus Jones et un gros match de Jaren Jackson, qui n'a marqué que 15 points mais a réussi huit contres. Il égale dans cet exercice le record pour un joueur des Grizzlies. Seuls jusqu'à présent les frères Marc Gasol et Pau Gasol et Stromile Swift avaient réussi une telle performance.

Ce chiffre illustre les efforts défensifs des Grizzlies, qui ont annihilé l'attaque des Hawks, certes privée de sa meilleure gâchette, Trae Young, blessé au dos, qui n'ont rentré que 37 de leurs 104 tirs (35,6% de réussite).

Memphis, où Ja Morant était absent à cause d'une douleur musculaire à la cuisse droite, a remporté sa sixième victoire d'affilée et conforte sa 2e place de la Conférence Ouest.

A l'Est, les Brooklyn Nets ont enquillé à Washington une quatrième victoire de suite, leur huitième au cours de leurs neuf derniers matches.

Leur star Kevin Durant a contribué à hauteur de 30 points, neuf rebonds et six passes décisives à ce succès (112-100).

Après un mauvais début de saison qui avait coûté sa place à l'entraîneur Steve Nash puis l'affaire Kyrie Irving, suspendu pendant huit matches en novembre pour avoir posté sur les réseaux sociaux un lien vers un film antisémite, les Nets sont sur une dynamique positive. Quatrièmes de la Conférence Est, ils reviennent au galop sur les Cleveland Cavaliers, troisièmes.

"Aujourd'hui, j'ai bien aimé, la plupart du temps, la qualité du jeu que nous avons produite de chaque côté du terrain", a déclaré Kevin Durant. Sa formation a en effet montré de la continuité, en remportant chaque quart-temps. "Nous sommes en train de construire quelque chose. Nous devons maintenant peaufiner quelques détails", a ajouté le double champion olympique.

Los Angeles étouffe Boston

Rien ne va plus par contre chez les Wizards, qui ont encaissé leur septième défaite consécutive et se morfondent à la 12e place de la conférence Est.

Brooklyn a désormais Cleveland, toujours troisième mais battu d'un souffle à San Antonio (112-111), en point de mire.

Leur vive réaction dans une toute fin de match à suspense, alors qu'ils étaient menés de dix points à 4 min 35 secondes du buzzer, n'a pas suffi à Cleveland, venu mourir à un point des Spurs, emmenés par Josh Richardson qui a inscrit 24 points.

Evan Mobley, d'un tir à trois points, avait placé les Cavaliers devant au score à 38 secondes de la fin. Mais Donovan Mitchell a ensuite vu son tir contré par Keldon Johnson, puis Darius Garland a manqué un tir primé avant que Devin Vassell, sorti du banc, ne scelle le succès des Nets d'un ultime panier.

Le leader de cette Conférence Est, Boston, a subi la loi en Californie des Los Angeles Clippers, qui ont laissé les Celtics à vingt longueurs (113-93), avec Paul George (26 points) et Kawhi Leonard (25 points, 9 rebonds, six passes décisives) à la baguette. Le Français Nicolas Batum a marqué 7 points et pris 7 rebonds.

C'est la deuxième fois cette saison que Boston encaisse deux défaites de rang, et la première qu'il marque moins de cent points.

Parmi les autres matches de la soirée, Portland a réussi le plus gros score en battant Minnesota 133 à 112 avec un virevoltant Damian Lillard, auteur de 38 points avec un pourcentage de réussite supérieur à 60% à deux points et encore plus élevé (près de 65%) à trois points.

La bonne performance du Français Rudy Gobert, qui a pris 20 rebonds et inscrit 16 points, n'a pas suffi aux Timberwolves.

