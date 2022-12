NBA: fin de série pour la Nouvelle-Orléans, réaction de Boston

Los Angeles (AFP) – La Nouvelle-Orléans, en tête de la Conférence Ouest grâce à sept succès d'affilée, a été victime mardi soir en NBA du Jazz dans l'Utah (121-100), alors que Boston, leader de la Conférence Est, a réagi après deux revers en allant battre les Lakers (122-118 a.p.).

Publicité Lire la suite

Les Pelicans de la Nouvelle-Orléans sont du coup rejoints en tête par les Memphis Grizzlies, les derniers à les avoir battus le 26 novembre avant leur série de victoires.

Les deux formations ont le même ratio de victoires et de défaites: 18/9.

La jeune étoile de la Nouvelle-Orléans Zion Williamson, 22 ans et numéro 1 de la draft 2019, a encore été le meilleur pourvoyeur de son équipe, mais avec seulement 26 points, en-deçà de ses performances récentes.

L'ailier-fort de la franchise louisianaise a en outre dû se sentir bien seul, les deux autres meilleurs marqueurs de son équipe, Jonas Valanciunas et CJ McCollum, étant limités à 15 et 14 points respectivement.

L'Utah Jazz, auteur d'une grosse performance collective avec six joueurs à plus de dix points, a creusé l'écart dans les deuxième et troisième quarts-temps et remonte à la 8e place de la conférence.

Dans cette Conférence Ouest, la lanterne rouge, Houston, a éteint les Phoenix Suns 111-97. Encore en tête du classement il y a une semaine, les Suns subissent leur cinquième revers consécutif et ne sont plus que quatrièmes à l'Ouest.

LeBron James des Los Angeles Lakers face à Jayson Tatum des Boston Celtics en NBA le 13 décembre 2022 à Los Angeles © Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

L'entraîneur des Rockets, Stephen Silas, était de retour pour guider son équipe à la victoire, deux jours après le décès à l'âge de 79 ans de son père, Paul Silas, triple champion NBA dans les années 1970 avant d'accomplir ensuite une longue carrière d'entraîneur pour plusieurs franchises de la Ligue.

Les Celtics redressent la barre

Dans la Conférence Est, Boston a réagi: après deux défaites de suite, ce qui ne leur était arrivé qu'une fois depuis le début de la saison, les Celtics, leaders, ont arraché la victoire aux Lakers en prolongation (122-118), dans la Cité des Anges.

"Nous en avions besoin" a déclaré un Jayson Tatum de gala, auteur de 44 points pour les Bostoniens. "Ca a été chaud, mais nous avons montré que nous avions du caractère, et trouvé le moyen de nous remettre sur les rails", a-t-il ajouté.

La folle remontée des Lakers, qui ont compté jusqu'à 20 points de retard au début du troisième quart-temps avant de pousser leur adversaire en prolongation, grâce à Anthony Davis (37 pts) et LeBron James (33 pts), n'aura pas suffi.

Dans un match entre les deux derniers champions NBA, les Milwaukee Bucks, tenants du titre et dauphins des Celtics dans la Conférence Est, ont dominé les Golden State Warriors, champions 2021, 128-111.

Giannis Antetokounmpo des Milwaukee Bucks protège son ballon devant Anthony Lamb des Golden State Warriors au cours du match de NBA entre les deux équipes le 13 décembre 2022 à Milwaukee © Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Sa star grecque Giannis Antetokounmpo a été le meilleur marqueur des Bucks avec 30 points, malgré un gros déchet (9 tirs sur 26 réussis dont 1 sur 6 à trois points), et a été présent au rebond avec 12 prises. Stephen Curry a été le meilleur marqueur des Warriors, mais avec seulement 20 points.

© 2022 AFP