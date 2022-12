A Wall Street, le Dow Jones creuse ses pertes et lâche plus de 2%

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – L'indice Dow Jones creuse ses pertes jeudi cédant plus de 2% à la Bourse de New York à la suite des hausses de taux des banques centrales et d'indicateurs américains médiocres.