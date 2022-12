Explosion du nombre d'overdoses chez les adolescents aux Etats-Unis

Le nombre d'overdoses chez les adolescents a plus que doublé aux Etats-Unis entre 2019 et 2021, les autorités sanitaires américaines alertant sur les risques de pilules contrefaites contenant du fentanyl

Washington (AFP) – Le nombre d'overdoses chez les adolescents âgés de 10 à 18 ans a plus que doublé aux Etats-Unis entre 2019 et 2021, selon une étude publiée jeudi par les autorités sanitaires américaines, qui ont en particulier alerté sur les risques de pilules contrefaites contenant du fentanyl.

Le taux médian mensuel d'overdoses chez les adolescents a augmenté de 109% entre 2019 et 2021, selon ces travaux des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Et le nombre d'overdoses impliquant du fentanyl fabriqué illégalement a lui augmenté de 182%.

La consommation de drogues illicites chez les adolescents était globalement en baisse à cette période, ce qui suggère que cette hausse du nombre de décès a probablement été causée par "des drogues plus puissantes", et non un usage plus fréquent, note l'étude.

Le fentanyl, un opiacé de synthèse ultra-puissant et addictif, est facile à produire à faible coût en laboratoire. Cette drogue a peu à peu inondé le marché américain.

Selon l'étude, environ un quart des overdoses chez les adolescents étaient liées à des pilules contrefaites, prenant souvent l'apparence d'Oxycodone (un antidouleur), ou d'Alprazolam (un anxiolytique parfois connu sous le nom de marque Xanax). Ce pourcentage est probablement sous-estimé, les pilules trouvées sur les lieux de l'overdose n'étant pas toujours testées.

"La prolifération de pilules contrefaites ressemblant à des médicaments pouvant être obtenus sur ordonnance mais contenant en réalité du fentanyl fabriqué illégalement, et la facilité d'achat de ces pilules sur les réseaux sociaux ont fait augmenter le risque d'overdoses mortelles chez les adolescents", ont alerté les autorités sanitaires.

"Il n'est pas clair si les adolescents tentaient de prendre des médicaments qu'ils pensaient authentiques, ou s'ils savaient qu'ils étaient contrefaits", ont-elles ajouté.

Un total de 1.808 overdoses d'adolescents ont été déplorées entre juillet 2019 et décembre 2021 dans 31 Etats américains et la capitale du pays, dont les données ont pu être analysées.

Le taux médian de décès par mois était de 32,5 entre juillet et décembre 2019. Il a grimpé à 68 par mois sur la même période en 2021. Soit une augmentation de 109%.

"Des efforts urgents sont nécessaires" pour éviter ces décès, ont plaidé les CDC, principale agence sanitaire publique du pays.

Parmi les recommandations listées: renforcer les campagnes de prévention alertant sur les dangers des pilules contrefaites, mais aussi mieux faire connaître aux adolescents l'existence de tests permettant de détecter la présence de fentanyl, ou de l'antidote naloxone, permettant de bloquer l'effet des opiacés et pouvant être administré par un proche présent en cas d'overdose.

