Mondial - Argentine-France: à J-2 du duel pour une troisième étoile

Photomontage du Français Kylian Mbappé et de l'Argentin Lionel Messi © Odd ANDERSEN / AFP

4 mn

Buenos Aires (AFP) – Une troisième étoile pour enjeu et la revanche de ce qui fut peut-être le plus beau match du Mondial-2018: la France et l'Argentine s'affrontent pour le titre de champion du monde dimanche au stade Lusail à Doha.