NBA: Curry forfait avec les Warriors après une luxation partielle de l'épaule

San Francisco (AFP) – Le quadruple champion de la NBA, Stephen Curry, souffre d'une luxation partielle de l'épaule gauche et la date de son retour aux Golden State Warriors, tenants du titre en NBA, reste incertaine.

L'équipe a annoncé jeudi que Curry avait passé une IRM à Philadelphie – où les Warriors jouent vendredi – révélant l'ampleur de la blessure subie mercredi lors de la défaite 125-119 contre Indiana.

"L'IRM a confirmé que Curry avait subi une subluxation de l'épaule gauche", indique un communiqué des Warriors. "Un calendrier pour son retour sera fourni dans les prochains jours."

La subluxation est une luxation partielle ou incomplète d'une articulation.

Curry, auréolé du trophée du MVP (most valuable player) lors de la finale NBA en juin dernier, s'est blessé au troisième quart-temps en essayant de prendre le ballon à Jalen Smith des Pacers alors qu'il courait vers le cerceau.

Le meneur de 34 ans a d'abord rejoint le bord du terrain en se tenant le bras avant de rentrer aux vestiaires.

La chaîne ESPN, citant des sources anonymes, a rapporté jeudi que Curry ne foulerait pas le parquet pendant "quelques semaines" en raison de sa blessure.

Malgré son départ prématuré, Curry a livré une performance de haut vol contre les Pacers avec 38 points et sept passes décisives ainsi que sept rebonds.

Son absence s'est cruellement fait sentir dans le dernier quart-temps, où les Warriors n'ont pu combler leurs six points de retard sur les Pacers, qui en comptaient 20 d'avance à la mi-temps.

Les Warriors, en quête d'une cinquième bague de champion, sont très loin de leurs standards habituels en ce premier tiers de saison.

Perdre Curry pour une durée quelconque serait un revers majeur pour les Warriors, a déclaré leur entraîneur, Steve Kerr, après la défaite de mercredi.

"Si (Curry) est forfait, bien sûr que ce sera plus dur (...) Mais il faut persévérer, continuer de jouer et de se battre. Si nous sommes en bonne santé, on se sent capables de battre n'importe qui", a-t-il résumé.

