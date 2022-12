Biathlon: Simon à l'aise sur la patinoire du Grand-Bornand

Le Grand-Bornand (France) (AFP) – Sur la piste glacée du Grand-Bornand qui a fait patiner une partie des biathlètes, dont Johannes Boe et Quentin Fillon Maillet, Julia Simon a tiré son épingle du jeu pour prendre la troisième place de la poursuite samedi.

Seulement quinzième du sprint vendredi, la Française, dossard jaune de leader du classement général de la Coupe du monde, s'est élancée avec 49 secondes de retard sur la tête. Elle est finalement montée sur le podium malgré trois cibles manquées debout, derrière la Suédoise Elvira Oeberg (20/20) et l'Italienne Lisa Vittozzi (2 fautes, +20 sec).

Côté masculin, le meilleur Français du jour a été Fabien Claude (2 fautes), quatrième à moins de dix secondes du podium.

"Il aurait fallu des patins à glace plutôt que des skis", a dit Fillon Maillet, 7e de la poursuite masculine un peu plus tôt malgré un solide 20/20 au tir, à plus d'1 min 10 sec du vainqueur du jour, le Norvégien Sturla Laegreid.

"Jamais depuis mes débuts en Coupe du monde je n'ai connu des conditions aussi gelées", a ajouté le Français. "Je perdais la moitié de mon énergie dans le vide quand je poussais sur mes jambes."

"J'attaque ma 17e saison en Coupe du monde et des conditions comme ça, on n'en avait jamais vu", a témoigné le responsable des techniciens de l'équipe de France, Grégoire Deschamps. "Il y a eu de fortes pluies pendant trois, quatre jours, et derrière un gros coup de regel, ça a fait une piste de glace très difficile à préparer."

Boe "ne faisait que déraper"

Retardée de quinze minutes à la mi-journée, puis raccourcie de 250 mètres pour éviter une partie de piste trop glacée pour être praticable, la course masculine a mis en évidence les appuis plus que précaires des biathlètes équipés par la marque autrichienne Fischer.

Le biathlète français Quentin Fillon Maillet à l'entraînement avant le départ du sprint masculin de 10 km lors de la Coupe du monde de biathlon au Grand Bornand (Alpes françaises) le 15 décembre 2022. © JEFF PACHOUD / AFP

"Aujourd'hui, ça n'a pas marché pour ma marque. C'est la construction des skis" qui joue, explique QFM. "Selon la dureté, le cambre (la courbure, ndlr), etc., on va avoir plus ou moins de glisse, d'accroche..."

"Les skis de Quentin et de Johannes (Boe), ils ont d'autres qualités, mais dans ce cas-là, quand on vient mettre la pression, la force sur le ski, ils s'échappent. C'est pour ça qu'ils sont si loin", décrypte Grégoire Deschamps.

En chiffres, ça saute aux yeux: meilleur skieur du plateau, Boe, 3e à 35 sec (2 fautes) derrière ses compatriotes Laegreid (1 faute) et Vetle Christiansen (2 fautes, +24 sec), n'a signé que le 27e chrono de ski, et Fillon Maillet le 29e.

"Il n'y avait pas d'accroche sur la neige, on ne faisait que déraper", s'est désolé Boe, qui restait sur cinq victoires individuelles consécutives. "C'était impossible, on n'avait aucune chance", s'est résigné en souriant son frère aîné Tarjei, lors d'un bref échange avec QFM.

Simon s'est "éclatée"

Le biathlète norvégien Johannes Thingnes Boe en action pendant la poursuite masculine de 12,5 km lors de la Coupe du monde de biathlon au Grand Bornand (Alpes françaises) le 17 décembre 2022. © JEFF PACHOUD / AFP

En revanche, ces conditions ont souri aux utilisateurs de la marque française Salomon. Comme Antonin Guigonnat, huitième, une trentaine de secondes plus rapide que Fillon Maillet dans le dernier tour (!) malgré quatre tours de pénalité. Comme Simon et le reste du Top 4 de la course féminine.

La Française, friande de ces conditions délicates et inhabituelles, est montée sur son quatrième podium de l'hiver (deux victoires, deux troisièmes places).

"Je suis partie en me disant +peut-être que ça va en effrayer certaines, moi plus c'est dur et mieux je m'en sors+. On avait de la chance d'avoir des skis qui tenaient très bien. J'ai fait du ski alpin, les descentes, ça ne me fait pas peur. Ce n'était pas facile à skier, mais je me suis éclatée sur les skis."

"J'adore quand il faut jouer sur les trajectoires, trouver la meilleure, repérer les plaques de glace. Ce sont des courses qui me plaisent", a ajouté Simon. Elle aura encore le dossard jaune dimanche au départ de la mass start, la première de l'hiver, la dernière course avant la trêve de Noël.

Au lendemain de sa 4e place surprise au bout du sprint, la Bornandine Sophie Chauveau a encore fait rugir son public de plaisir: 8e, grâce à un 18/20 au tir et malgré une chute dans le deuxième tour.

