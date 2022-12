En Alsace, la demande de bois de chauffage flambe

Des stères de bois chez un vendeur de bois à Wissembourg, dans le Bas-Rhin, le 15 décembre 2022 © SEBASTIEN BOZON / AFP/Archives

3 mn

Vendenheim (France) (AFP) – La demande a "carrément explosé, on n'arrive plus à suivre": face à la hausse des prix du gaz et de l'électricité, le bois de chauffage connaît un véritable boom, contraignant les vendeurs à "rationner", voire à refuser des clients.