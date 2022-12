L'Allemagne met à l'eau son premier terminal méthanier en mer du Nord

Le ministre allemand de l'Economie et du Climat Robert Habeck, le chancelier allemand Olaf Scholz et le ministre allemand des Finances Christian Lindner devant le bateau FSRU (Unité flottante de stockage et de regazéification) "Hoegh Esperanza" amarré à Wilhelmshaven le 17 décembre 2022

© Michael Sohn / POOL/AFP