Mondial: Argentine-France, finale trois étoiles

Mural des stars de football Lionel Messi et Diego Maradona à Buenos Aires en Argentine le 16 décembre 2022 © Luis ROBAYO / AFP

5 mn

Doha (AFP) – Deux fois sacrées, l'Argentine et la France briguent dimanche (16h00) une troisième étoile planétaire en finale du Mondial-2022, un sommet d'anthologie entre l'astre Lionel Messi et la comète Kylian Mbappé pour refermer en apothéose un tournoi atypique et décrié au Qatar.