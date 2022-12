Contestation en Iran: Téhéran appelé à libérer une célèbre actrice

L'actrice iranienne Taraneh Alidoosti au festival de Cannes, dans le sud de la France, le 26 mai 2022 © LOIC VENANCE / AFP/Archives

Paris (AFP) – L'Iran fait face dimanche à une série d'appels de célébrités et groupes de défense des droits humains pour que soit libérée l'actrice et militante Taraneh Alidoosti, personnalité la plus renommée arrêtée en lien avec le mouvement de contestation agitant le pays depuis trois mois.