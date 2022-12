Karim Benzema annonce la "fin" de sa carrière en équipe de France, sur Twitter

L'attaquant français Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, a annoncé, lundi, la "fin" de sa carrière en équipe de France. Blessé avant la compétition, il n'a pu participer à la Coupe du monde au Qatar.

Publicité Lire la suite

Karim Benzema ne reviendra pas en équipe de France. L’avant-centre du Real Madrid, vainqueur du Ballon d'Or 2022 a annoncé la "fin" de sa carrière internationale, lundi 19 décembre, au lendemain de la défaite de la France en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine.

"J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier ! J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a écrit sur son compte Twitter le Ballon d'Or 2022, qui fête ses 35 ans ce lundi, en accompagnant son message d'une photo de lui-même sous le maillot de l'équipe de France.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Cette annonce intervient à l'issue d'un mondial pour lequel il a dû déclarer forfait au dernier moment après avoir été touché à une cuisse à l'entraînement, à seulement trois jours de l'entrée en lice contre l'Australie. Son délai de convalescence avait été évalué à trois semaines par la Fédération française (FFF).

Sur les réseaux sociaux, il avait, depuis, alterné des messages d'encouragement à destination des Français et d'autres plus énigmatiques, comme celui posté sur Instagram juste avant la finale Argentine-France où il avait écrit : "ça ne m'intéresse pas".

Retour surprise en 2021

Cette blessure n'a été qu'un chapitre de plus dans l'histoire contrariée de Benzema avec la sélection. Malgré ses 97 sélections et 37 buts, l'ancien Lyonnais n'a jamais véritablement brillé en Bleu. Il n'a ainsi remporté qu'une seule compétition, la Ligue des nations en 2021, avec les Tricolores et en a été longtemps tenu à l'écart, de 2015 à 2021, en raison de son implication dans l'affaire dite de la "sex-tape".

Il a été condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende en première instance par le tribunal correctionnel de Versailles pour complicité de tentative de chantage pour des faits remontant à 2015. Il avait fait appel et aurait dû être jugé une seconde fois le 30 juin et 1er juillet par la cour d'appel de Versailles mais il s'était finalement désisté.

Il avait effectué son retour en équipe de France à la surprise générale juste avant l'Euro-2021, conclu après une élimination aux tirs au but en 8e de finale face à la Suisse (3-3 a.p.).

En Club, la saison 2021-2022 de Karim Benzema a été merveilleuse : avec 44 buts en 46 matches, l'avant-centre a porté le Real vers son 35e sacre en championnat et a été l'un des héros de la "Maison blanche" dans la quête de sa 14e couronne en Ligue des champions.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne