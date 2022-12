Mondial: pas de rassemblement des Bleus à Paris, selon Le Graët

Le président de la Fédération française (FFF) Noël Le Graët et l'attaquant des Bleus Kylian Mbappé à la fin de la finale du Mondial perdue contre l'Argentine aux tirs au but (3-3 a.p.), le 18 décembre 2022 à Doha

Paris (AFP) – Il n'y aura pas de rassemblement des joueurs de l'équipe de France à Paris à leur retour du Qatar, au lendemain de la défaite en finale du Mondial contre l'Argentine, a annoncé lundi sur BFMTV Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF).

Publicité Lire la suite

"Les joueurs sont pressés de rentrer chez eux. Il n'y a pas de descente des Champs-Elysées et le départ des joueurs est prévu après l'atterrissage", prévu vers 18h00 à l'aéroport de Roissy, a expliqué Le Graët.

"Quand on ne gagne pas, on n'a pas l'humeur, en tout cas eux, l'humeur à aller se promener sur les Champs ou ailleurs, a ajouté le dirigeant. Ils sont partis depuis plus d'un mois et ont donné satisfaction. Ils ont envie de rentrer chez eux le plus vite possible."

Interrogée à ce sujet lundi matin sur France Inter, la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, avait pourtant indiqué que les Bleus allaient sans doute saluer, au retour de Doha, leurs supporters place de la Concorde à Paris -comme cela avait été fait en 2006 après la finale du Mondial perdue contre l'Italie également aux tirs au but (1-1 a.p.).

"Ils ont envie d'aller remercier leurs supporters, de passer ce temps place de la Concorde qui est l'endroit qu'ils ont choisi à priori avec la Fédération française de foot", avait-elle déclaré.

© 2022 AFP