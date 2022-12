Rugby: l'Angleterre mise sur Steve Borthwick, à neuf mois du Mondial

Twickenham (Royaume-Uni) (AFP) – Le XV de la Rose, qui vient de vivre l'une de ses pires années en terme de résultats, s'est adjugé lundi les services de Steve Borthwick, l'entraîneur du champion d'Angleterre Leicester, afin de redresser la barre à neuf mois du Mondial-2023 en France.

Publicité Lire la suite

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre Steve Borthwick, qui remplace l'Australien Eddie Jones, congédié il y a deux semaines, "occupera le poste d'entraîneur principal (...) à partir d'aujourd'hui", pour cinq ans, a annoncé lundi la Fédération nationale (RFU) dans un communiqué.

La première mission du nouvel entraîneur débutera dans à peine sept semaines, puisque les Anglais ont rendez-vous à Twickenham avec l'Ecosse le 4 février, pour la première journée du Tournoi des six nations.

En 2022, l'Angleterre avait terminé la compétition à la troisième place, après n'avoir remporté que deux victoires en cinq matches.

"Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Steve (...). Il était notre premier choix pour succéder à Eddie", nommé à l'automne 2015, a déclaré le patron de la RFU Bill Sweeney, cité dans le communiqué.

"Amoureux du rugby"

Warren Gatland à nouveau en charge de la sélection galloise à la place de Wayne Pivac, l'Irlandais Ronan O'Gara, l'entraîneur de la Rochelle, champion d'Europe en titre, ou bien encore Scott Robertson, à la tête de la franchise néo-zélandaise des Crusaders, avaient été pressentis.

Mais c'est Borthwick, nommé en 2020 coach de Leicester, qui a finalement été choisi. Il sera assisté dans sa tâche par son adjoint aux Tigers et ex-international de rugby à XIII, Kevin Sinfield, qui s'occupera de la défense.

Les noms des autres membres du nouvel encadrement seront annoncés "dans les semaines à venir", a précisé la RFU.

"Petit garçon, je suis tombé amoureux du rugby en regardant l'équipe d'Angleterre jouer. Je veux former une équipe qui inspire beaucoup de jeunes garçons et filles à tomber amoureux du rugby" à leur tour, a réagi Borthwick, cité dans le communiqué.

Ancien deuxième ligne international (57 sél. entre 2001 et 2010), ayant joué à Bath puis aux Saracens, Borthwick, 43 ans, a été pendant huit ans entraîneur-adjoint aux côtés d'Eddie Jones, pour le Japon de 2012 à 2015, puis pour l'Angleterre entre 2015 et 2020.

Lors des sept ans de mandat de l'Australien, l'Angleterre a remporté le Tournoi des six nations à trois reprises, dont un Grand Chelem en 2016, et a atteint la finale de la Coupe du monde en 2019.

"Source d'inspiration"

Mais, en 2022, le XV de la Rose a connu sa pire année depuis 2008 sur le plan des résultats, avec six défaites, cinq victoires et un nul en 12 rencontres, conduisant la RFU à limoger Eddie Jones le 6 décembre.

"Je suis profondément honoré d'être nommé entraîneur principal de l'Angleterre, et j'ai hâte de me lancer dans ce défi", a encore affirmé Borthwick.

"Le rugby anglais regorge de talents et je veux construire une équipe qui gagne, qui tire le meilleur parti de notre énorme potentiel et qui soit source d'inspiration pour la jeunesse (...). Je veux que le pays tout entier soit fier de nous et prenne plaisir à nous regarder jouer", a-t-il ajouté.

Quant à Sinfield, il a affirmé qu'il savait "ce que représenter son pays signifie et avoir la chance de le faire en tant qu'entraîneur est un véritable honneur".

A la Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre 2023), l'Angleterre figurera dans la poule D, aux côtés du Japon, de l'Argentine, des Samoa et du Chili. Elle disputera sa première rencontre contre les Pumas le 9 septembre au stade Vélodrome de Marseille.

© 2022 AFP