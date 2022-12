Sibyle Veil reconduite à la tête de Radio France

Paris (AFP) – L'actuelle patronne de Radio France Sibyle Veil, en poste depuis 2018, a été reconduite lundi à la présidence du groupe public radiophonique pour cinq ans, a annoncé lundi l'Arcom, le régulateur des médias et du numérique.

"Après auditions des candidats et aux termes d'un vote à bulletins secrets, l'Arcom a nommé Mme Sibyle Veil à la présidence de Radio France pour cinq ans à compter du 16 avril 2023", écrit dans un communiqué le régulateur qui avait auditionné lundi les trois candidats: Mme Veil, ainsi que le journaliste Florent Chatain et Maïa Wirgin, secrétaire générale de la Cour des comptes.

Cette nomination, sans grande surprise, intervient dans un contexte particulier: celui de l'incertitude financière après la suppression de la redevance audiovisuelle, promesse de campagne d'Emmanuel Macron actée début août.

Devant l'Arcom lundi, Mme Veil a défendu un projet intitulé "Nouvelles générations".

"Les jeunes sont porteurs des révolutions d'usage et des révolutions culturelles qui finissent par s'imposer. Ce qui veut dire que si on arrive à remporter cette bataille, on aura réussi à remporter toutes les autres", a argué la dirigeante, appelant à "continuer de bâtir un pôle audio fort au sein du service public".

Fin juin, elle s'était déclarée dans un entretien au Figaro opposée à l'idée d'une grande fusion dans l'audiovisuel public et avait dit vouloir connaître les projets de l'État avant de postuler à un deuxième mandat.

Issue de la même promotion à l'ENA qu'Emmanuel Macron, Mme Veil a été conseillère de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, puis directrice de la transformation à l'AP-HP, avant d'entrer en 2015 à Radio France.

Le groupe radiophonique public qui a aligné l'an passé des chiffres d'audiences record - 15,4 millions d'auditeurs quotidiens en moyenne - et compte deux de ses stations, France Inter et franceinfo, parmi les trois radios les plus écoutées du pays.

