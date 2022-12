L'Europe fait face à la pire grippe aviaire de son histoire

Un élevage de canes confiné pour prévenir les risques de contamination par la grippe aviaire, à Sarrant dans le sud-ouest de la France, le 28 novembre 2022 © Lionel BONAVENTURE / AFP/Archives

Paris (AFP) – L'Europe traverse depuis plus d'un an l'épidémie de grippe aviaire "la plus dévastatrice" de son histoire, avec 50 millions d'oiseaux abattus dans les élevages infectés et un virus qui redouble d'ardeur à l'entrée dans l'hiver.