Cinq choses à savoir sur Louis Pasteur, né il y a 200 ans

Paris (AFP) – Le savant français Louis Pasteur, dont on célèbre le bicentenaire --il est né dans le Jura le 27 décembre 1822--, est l'auteur de découvertes révolutionnaires, qui ont fait de lui une figure mythique de la science.

Bières et vins

Comment empêcher l'alcool de betterave de tourner au vinaigre? Ce défi est à l'origine d'une vingtaine d'années de travaux et de découvertes de Louis Pasteur sur les fermentations du vin ou de la bière.

A une époque où la qualité du vin soucie jusqu'à Napoléon III, Louis Pasteur montre que chauffer cette boisson dénature les ferments problématiques et permet de le conserver intact en bouteille. Un procédé devenu célèbre: la pasteurisation.

Ses travaux sur les fermentations et micro-organismes, qui réfutent la théorie de la génération spontanée, lui ouvrent ensuite les portes de la microbiologie et de la vaccination.

Elles apportent aussi des fondements au mouvement hygiéniste du XIXème siècle.

Vers (à soie), moutons, poules

Vers 1865, Louis Pasteur se tourne vers les maladies animales. D'abord, les vers à soie, à la demande d'un sénateur du Gard, où l'industrie de la soie est décimée par la pébrine. Le chercheur découvre l'origine parasitaire de cette maladie et met au point des techniques pour rendre les élevages plus hygiéniques.

Des flacons présentés dans le musée de l'Institut Pasteur, à Paris © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP/Archives

Etape suivante: les poules, malades du choléra. Le savant découvre, par mégarde selon la légende, qu'il est possible d'atténuer la virulence du germe à l'origine de la maladie. Mieux, les gallinacés contaminés par un germe atténué vont être protégés face à une nouvelle infection.

Ensuite, la maladie du charbon, qui touche les ovins mais aussi les humains (bergers...) en contact avec leurs dépouilles. Sur le même principe que pour le choléra, le chercheur élabore un vaccin à base du germe du charbon affaibli qu'il teste sur des moutons --devant la presse-- en 1881.

Vaccin: des lapins et des hommes

Au tournant de 1880, Pasteur se lance à l'assaut de la rage. Il étudie d'abord la transmission du virus, puis cherche à amoindrir sa virulence, cette fois sur des animaux vivants. Il fait passer le virus de lapin en lapin et laisse vieillir des moelles d'animaux inoculés, dans des flacons exposés à l'air.

Pasteur teste son vaccin sur des chiens enragés: c'est un succès. Mais il hésite à passer à l'être humain. Le premier essai a lieu le 6 juillet 1885, sur Joseph Meister, un petit Alsacien de 9 ans mordu 14 fois par un chien enragé. Le garçon, qui reçoit plusieurs inoculations à base de lapin rabique, ne développe pas la maladie.

Statue de la tête de Louis Pasteur devant le musée de l'Institut Pasteur à Paris © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP/Archives

Deuxième essai, et confirmation, en septembre, avec la vaccination d'un berger de 15 ans, Jean-Baptiste Jupille, mordu par un chien enragé. Louis Pasteur fait largement connaître ce succès --d'autres avant lui avaient tenté de vacciner-- et une multitude de "mordus" viennent, de France et de l'étranger, se faire vacciner.

Joseph Meister, lui, deviendra gardien à l'Institut Pasteur.

Napoléon, la République

Fils d'un sergent de la Grande Armée de Napoléon Ier, Louis Pasteur s'enthousiasme à partir de 1848 pour Napoléon III.

Ses louanges redoublent devant l'intérêt de l'empereur et de sa femme Eugénie pour les sciences et leurs applications. Le savant, patriote et conservateur, est ainsi sollicité pour résoudre les problèmes du vin français.

Après la chute du régime, Louis Pasteur se rallie finalement à la IIIème République --qui a maté la Commune. Dans une France marquée par sa défaite dans la guerre de 1870, le savant devient l'une des figures du culte des grands hommes.

Il est aussi célébré de son vivant comme un bienfaiteur de l'humanité (le pape Léon XII envoie un message de félicitations pour ses 70 ans). A sa mort, le 28 septembre 1895, le gouvernement organise des funérailles nationales. La famille refuse en revanche le Panthéon, et enterre le savant dans une crypte sous l'Institut Pasteur.

Entrepreneur

Louis Pasteur est sensible à l'aspect pratique et à l'intérêt économique de ses recherches. Ses travaux répondent parfois à la demande d'industriels, comme pour les fermentations ou le vers à soie.

Vin, bière ou vaccins animaux, le savant dépose aussi nombre de brevets sur des principes ayant une application industrielle. Et il en tire des gains substantiels.

Après sa découverte sur la rage, il crée l'Institut Pasteur, grâce à une souscription internationale. Inaugurée en 1888, cette fondation privée reconnue d'utilité publique est dédiée à la vaccination, la recherche et l’enseignement. Elle essaimera dans plusieurs pays.

