Wall Street retrouve du tonus grâce au moral des consommateurs

Des opérateurs du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York a retrouvé du tonus à l'ouverture mercredi, dopée par des premiers résultats d'entreprises encourageants et par un meilleur moral des consommateurs avant les fêtes de fin d'année.