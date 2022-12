Crypto: l'ex-patron de FTX extradé, en route pour New York

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (centre), menotté, est accompagné par des agents de la police des Bahamas à Nassau (Bahamas) le 19 décembre 2022 © Kris INGRAHAM / AFP

New York (AFP) – Le fondateur et ancien patron de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies FTX Sam Bankman-Fried a entamé, mercredi soir, son voyage vers New York, où il doit comparaître devant un juge dans les prochaines heures, a annoncé le procureur fédéral de Manhattan.