Succéder à Elon Musk, la gageure du futur nouveau patron de Twitter

Elon Musk à Stavanger (Norvège), en août dernier © Carina Johansen / NTB/AFP

3 mn

New York (AFP) – Elon Musk a accepté de nommer, à la tête de Twitter, un successeur, dont la tâche s'annonce déjà très délicate, coincé entre les demandes du bouillant propriétaire et les attentes des annonceurs, régulateurs, créanciers et salariés.