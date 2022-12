Wall Street ouvre en baisse, resserrement monétaire et mauvaises nouvelles d'entreprises inquiètent

Un opérateur du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, incapable de prolonger le rebond entamé mardi, le marché étant toujours préoccupé par la poursuite du resserrement monétaire et échaudé par de mauvaises nouvelles d'entreprises.