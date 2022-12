Argentine: le gardien Martinez acclamé par une foule impressionnante à Mar del Plata

Mar del Plata (Argentine) (AFP) – Le gardien de l'Argentine championne du monde Emiliano Martinez a été acclamé jeudi par plusieur dizaines de milliers de personnes dans sa ville d'origine, Mar del Plata (est), et a évoqué ses duels psychologiques gagnés lors des tirs au but, a constaté l'AFP.

Publicité Lire la suite

Jusqu'à 100.000 personnes, selon des médias locaux, s'étaient massées sur le front de mer, face à une grande plage, point névralgique et lieu de rassemblements autour d'écrans géants pendant le Mondial dans cette grande cité balnéaire à 420 km de Buenos Aires.

Sur la scène, Martinez, 30 ans, désigné meilleur gardien du Mondial, a dit sa fierté d'être le premier "Marplatense" champion du monde. "Non seulement pour moi, mais pour tous les enfants, les petits gardiens, qui rêvent d'aller chercher la quatrième étoile", a-t-il déclaré.

Il a été interrogé sur sa réussite récurrente dans l'exercice des tirs au but, et convenu qu'il n'hésitait pas à chambrer, à tenter de déconcentrer les tireurs, comme il l'avait fait en 2021 à la Copa América remportée au Brésil, avec quelques scènes devenus cultes en Argentine. Et comme il l'a refait au Mondial, notamment contre la France en finale dimanche dernier (3-3 a.p., 4-2 t.a.b.).

"Aux penalties je deviens fort et je sais que les gens me respectent, je le sais parce que des joueurs adverses me l'ont dit", a-t-il déclaré. "Et quand on tire le premier penalty d'une finale mondiale, on sait que l'autre va être très nerveux", alors "j'essaie de le +jouer+, de repousser la balle un peu loin, de lui parler..."

Puis à la demande générale, il a déclenché une ovation de la foule en exécutant le petit pas de danse déhanché qu'il avait réalisé au Mondial, après l'un des tirs au but ratés par la France.

© 2022 AFP