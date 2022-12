Harry et Meghan fustigent le "coup de com" du Sun après ses regrets concerant une violente tribune

Le prince Harry et son épouse Meghan, le 10 septembre 2022 au château de Windsor © Kirsty O'Connor / POOL/AFP/Archives

Londres (Royaume-Uni) (AFP) – Le prince Harry et son épouse Meghan ont dénoncé ce week-end le "coup de com'" que représente selon eux les regrets du tabloïd The Sun au sujet d'une chronique qui s'en prenait violemment à la duchesse de Sussex.