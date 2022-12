Voile: record en vue au départ de la course Sydney-Hobart

Départ de la course à la voile Sydney-Hobart, le 26 décembre 2022

Sydney (AFP) – Plus de 100 yachts se sont élancés lundi pour une nouvelle édition de la mythique course à la voile entre Sydney et Hobart, dont les conditions favorables cette année pourraient faire tomber les records.

Des centaines de spectateurs ont assisté au départ dans la baie de Sydney sous un soleil éclatant qui a dissipé l'épais brouillard de la matinée.

Au coup de canon, 109 voiliers ont pris le départ de cette classique de 628 miles (un peu moins de 1.200 km) entre la ville de Sydney et celle de Hobart en Tasmanie, qui passe par le détroit de Bass où les conditions météorologiques sont parfois très musclées.

Cette fois, les prévisions météo annoncent un vent "frais à fort" de nord puis de nord-est, qui pourrait permettre aux plus gros yachts, les "supermaxis" de plus de 100 pieds (33 mètres) de battre le record détenu depuis 2017 par le voilier Comanche: un jour, neuf heures, 15 minutes et 24 secondes.

Mark Richards, skipper du voilier Wild Oats, neuf fois primé dans cette course, a expliqué que son équipage s'était préparé précisément pour ce genre de conditions.

"On a mis tous nos œufs dans le même panier et misé tout notre argent sur le noir en pariant pour des prévisions de vent portant (vent venant de l'arrière) et on finit par avoir exactement ça", s'est-il félicité au micro de la chaîne ABC.

"Le monde va apprendre quel est le bateau le plus rapide au portant", a-t-il assuré.

Wild Oats fait face à trois autres supermaxis: Andoo Comanche, Black Jack, vainqueur l'an dernier, et LawConnect.

La météo est très importante dans cette course dont la première édition a eu lieu en 1945.

Les plus petits bateaux, qui n'arriveront pas à Hobart avant mardi, pourraient ainsi rencontrer des conditions plus difficiles avec des vents plus forts.

En 1998, une violente tempête avait décimé la course, faisant six morts, cinq bateaux coulés et 55 marins secourus.

