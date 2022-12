NBA: les Nets s'imposent chez les Cavaliers et signent un neuvième succès consécutif

Los Angeles (AFP) – Kevin Durant et Kyrie Irving ont marqué 32 points chacun et les Brooklyn Nets ont porté à neuf leur série de victoires en NBA grâce à une victoire lundi chez les Cleveland Cavaliers (125-117).

Brooklyn, qui a remporté 14 de ses 15 derniers matches, en a profité pour s'emparer de la troisième place de la Conférence Est aux dépens de Cleveland.

Les Nets menaient de 10 points lorsque Durant a quitté le terrain à moins de deux minutes du terme après une faute offensive.

Irving, qui a joué un rôle clé aux côtés de LeBron James lors du sacre de Cleveland en 2016, a eu le dernier mot contre son ancienne équipe.

La série de neuf victoires consécutives des Nets est la plus longue depuis une série de 14 succès d'affilée lors de la saison 2005/2006.

Au cours de la première mi-temps, Durant a dépassé l'ancienne star des San Antonio Spurs, Tim Duncan, à la 15e place de la liste des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA, alors que les Nets prenaient rapidement l'avantage.

"Être capable de dépasser un des plus grands joueurs de tous les temps, une légende - quelqu'un qui a changé le jeu - c'est quelque chose dont je vais parler à mes parents ce soir", a assuré Durant.

Paul George décisif

"Je veux célébrer ces petites choses, mais aussi continuer à aller de l'avant. Je sais que j'ai encore des choses à accomplir", a souligné l'ailier de 34 ans.

Darius Garland a marqué 18 de ses 46 points dans le quatrième quart-temps pour maintenir les Cavaliers dans le match, mais cela n'a pas été suffisant en raison de la performance en dedans de la star de Cleveland, Donovan Mitchell, auteur de seulement 15 points.

TJ Warren a ajouté 23 points pour les Nets, qui sont devenus la deuxième équipe de la Conférence Est à battre Cleveland sur son terrain cette saison.

La montée en puissance de Brooklyn fait suite à un début d'exercice catastrophique, marqué notamment par le limogeage de l'entraîneur Steve Nash et la suspension d'Irving pour des accusations d'antisémitisme.

Paul George, la star des Los Angeles Clippers, pendant le premier quart-temps du match NBA contre les Sixers, à Philadelphie, le 23 décembre 2022 © Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

L'entraîneur actuel, Jacque Vaughn, a expliqué que le secret de ce retournement de situation était simple. "Chaque jour, nous essayons de nous rassembler en tant qu'équipe et de réfléchir à la manière dont nous pouvons nous améliorer", a-t-il déclaré.

A Détroit, les Los Angeles Clippers ont dominé la prolongation pour battre les Pistons (142-131). Paul George a inscrit sept de ses 32 points dans la prolongation, permettant à Los Angeles de sortir vainqueur d'une bataille acharnée.

Les Pistons, bons derniers à l'Est, semblaient pourtant bien partis lorsque ils ont porté leur avance à 14 points à 3:34 de la fin et que les Clippers ont retiré George du parquet. Mais Détroit n'a ensuite réussi que deux lancers francs et Terance Mann a inscrit son premier panier du match pour arracher la prolongation pour les Clippers, qui occupent la quatrième place à l'Ouest.

Le Heat tient bon

A la Nouvelle-Orléans, Naji Marshall a marqué 22 points, le meilleur score de sa carrière, pour mener les Pelicans pourtant privés de joueurs clés à une victoire sur les Indiana Pacers (113-93). Jonas Valanciunas a ajouté 20 points et 12 rebonds et CJ McCollum a réussi 19 points pour les Pelicans, qui ont fait sans Zion Williamson, leur meilleur marqueur, et Brandon Ingram.

Le Heat de Miami, qui jouait sans Jimmy Butler et Bam Adebayo, a tenu bon pour battre les Timberwolves du Minnesota (113-110).

Max Strus a mené le Heat avec 19 points et Kyle Lowry en a ajouté 18. Tyler Herro a marqué 14 points, dont un tir en suspension dans le coin au-dessus d'Austin Rivers, à 33,2 secondes de la fin, qui a permis à Miami de mener 113-108.

En face, Anthony Edwards a inscrit 29 points pour les Timberwolves.

A San Antonio, Devin Vassell a marqué 24 points et Keldon Johnson en a ajouté 21 pour les Spurs, qui se sont accrochés en fin de match et ont remporté une victoire précieuse sur le Jazz d'Utah (126-122).

Les locaux menaient de 14 points à 2:36 de la fin du match. Utah, grâce aux 32 points et 12 rebonds du Finlandais Lauri Markkanen, a réduit le déficit à trois points à deux reprises avant que les Spurs ne l'emportent finalement.

