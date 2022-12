Voile: Andoo Comanche en tête de la course Sydney-Hobart

Les voiliers Moneypenny (g) et Andoo Comanche s'affrontent au départ de la course à la voile Sydney-Hobart, le 26 décembre 2022, dans le port de Sydney © DAVID GRAY / AFP

2 mn

Sydney (AFP) – Le voilier australien Andoo Comanche a conservé une légère avance dans la course à la voile entre Sydney et Hobart mardi, mais il aura besoin de vents plus forts s'il compte battre le record du parcours.