Hésitante, Wall Street oscille entre vert et rouge

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

2 mn

New York (AFP) – La Bourse de New York, hésitante, oscille entre le vert et le rouge mercredi, dans un marché peu fréquenté avant la fin d'une terrible année 2022 pour les actions.