En France, après une année d'embûches pour l'électricité, le nucléaire à marche forcée

La centrale nucléaire de Penly, le 9 décembre 2022 à Petit-Caux, en Seine-Maritime © Lou BENOIST / AFP/Archives

Paris (AFP) – Produire, et plus vite: 2023 s'annonce comme une année charnière pour la relance annoncée du nucléaire en France, où l'on parie plus que jamais cet hiver sur l'atome pour garantir l'approvisionnement en électricité, mis à mal par des réacteurs à l'arrêt.