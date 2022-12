"Ils n'arrivent plus à payer": les Turcs dans la spirale de l'endettement

Les lettres d'impayés s'entassent dans le bureau de Ali Golpinar, "muhtar" (maire de quartier) en banlieue d'Ankara © Adem ALTAN / AFP

4 mn

Ankara (AFP) – Ali Golpinar ne sait plus où mettre les dizaines de lettres envoyées chaque jour à ses administrés et qui finissent, lorsque non remises, dans son bureau de "muhtar", maire de quartier en banlieue d'Ankara, la capitale turque.