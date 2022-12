La Chine affirme que ses données sur le Covid sont transparentes

Pékin (AFP) – Les données chinoises sur le nombre de morts du Covid-19 ont toujours été transparentes, ont affirmé jeudi soir les autorités sanitaires de Chine, en dépit d'un décalage avec la réalité des statistiques jusqu'ici données par Pékin.

Publicité Lire la suite

"La Chine a toujours publié ses données sur les morts du Covid-19 et les cas graves dans une volonté d'ouverture et de transparence", a affirmé jeudi soir Jiao Yahui, haute responsable de la Commission nationale de santé (NHC), qui fait office de ministère de la Santé. Ses propos sont rapportés par l'agence d'Etat Chine nouvelle.

Le pays traverse une vague de contaminations d'ampleur inédite depuis l'abandon brutal, au début du mois, de sa politique dite du "zéro Covid".

Dernier assouplissement en date: la fin des quarantaines obligatoires au 8 janvier à l'arrivée sur le territoire chinois.

Un organisme de contrôle des maladies a recensé vendredi 5.500 nouveaux cas positifs en Chine et un seul mort. Mais depuis la fin des tests de masse et la nouvelle définition, plus étroite, d'un décès attribué au Covid, ces statistiques apparaissent en décalage avec la réalité.

Selon des experts du centre Airfinity, le nombre de morts en Chine pourrait s'élever actuellement à 9.000 par jour et atteindre 1,7 million d'ici la fin avril 2023.

Jiao Yahui a rappelé que seuls les patients morts d'une déficience respiratoire provoquée par le virus après avoir été déclaré positif à un test PCR étaient considérés comme des victimes du Covid.

Dans d'autres pays, les malades décédés dans les 28 jours consécutifs à un test positif sont comptabilisés comme des morts du Covid.

"La Chine s'est toujours engagée, du début jusqu'à la fin, à respecter les critères scientifiques pour juger les décès dus au Covid-19, qui sont conformes aux critères internationaux", a déclaré Mme Jiao.

Dans la continuité de l'abaissement des restrictions, la Chine va reclassifier le 8 janvier le Covid en maladie infectieuse de catégorie B, contre A auparavant, ce qui lui permettra d'encore assouplir les règles sanitaires.

Liang Wannian, responsable de la politique anti-Covid de la NHC, a estimé lors d'une conférence de presse que cette décision était appropriée, scientifiquement et légalement fondée, a rapporté Chine nouvelle.

Ce changement ne signifie pas pour autant que la Chine ouvre grand la porte au virus, mais qu'elle consacre davantage de ressources aux postes les plus importants comme le contrôle épidémique et le traitement des personnes contaminées, a expliqué Liang Wannian.

© 2022 AFP