A Las Vegas, la tech à l'affût des précieuses minutes libres des consommateurs

Photo d'archives du Consumer Electronics Show (CES), la grand-messe annuelle des technologies et de l'électronique, ici en 2020 et qui se tiendra cette année du 5 au 8 janvier 2023 à Las Vegas, dans l'Etat américain du Nevada © Robyn Beck / AFP/Archives

4 mn

San Francisco (AFP) – Des véhicules toujours plus connectés et des appareils et services pour accéder au métavers seront à l'honneur cette année lors de la grand-messe annuelle des technologies et de l'électronique qui s'ouvre jeudi à Las Vegas.