La plus pauvre commune de Santiago, un exemple de recyclage au Chili et au-delà

Le personnel municipal collecte les déchets organiques des habitants dans la commune de La Pintana, dans la périphérie de Santiago, au Chili, le 23 novembre 2022 © JAVIER TORRES / AFP

4 mn

Santiago du Chili (AFP) – Dans la plus pauvre des communes de la périphérie de Santiago, des camions collectent depuis de nombreuses années déjà les déchets organiques des habitants: la ville de La Pintana est un exemple de recyclage au Chili, pays qui produit la plus grande quantité de déchets de la région mais n'en recycle qu'une infime partie, et au-delà.