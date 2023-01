Foot: Al-Nassr attend sa rock-star Ronaldo, avec des rêves "galactiques"

Ryad (AFP) – Le club saoudien Al-Nassr présente mardi à ses supporters la plus grande recrue de son histoire, la superstar déclinante Cristiano Ronaldo, un premier jalon destiné à amorcer le rêve "galactique" de ses richissimes et ambitieux propriétaires.

L'attaquant vedette de 37 ans, arrivé lundi soir à Ryad, sera officiellement présenté au stade de Mrsool Park de Ryad, d'une capacité de 25.000 places, mardi à partir de 19h00 locales (16h00 GMT).

Preuve de l'extrême engouement entourant le buteur portugais, le club a reçu quelque 130.000 demandes de fans désireux de s'offrir un des billets mis en vente à un peu moins de quatre euros, une somme reversée à des oeuvres de charité.

L'Arabie saoudite, pays désertique de 35 millions d'habitants, est secoué par la "Ronaldomania" depuis l'annonce de son recrutement pour un salaire estimé à 200 millions d'euros jusqu'en juin 2025.

Les routes principales de la capitale ont été habillées de panneaux "Hala (welcome) Ronaldo"; les supporters font la queue dans la rue pour acheter le maillot d'Al-Nassr et le floquer du nom de la star portugaise et de son emblématique N.7; le compte Instagram du club jaune et bleu a gagné des millions de suiveurs en quelques heures.

"L'Asie n'a jamais rien vu de tel", relate le quotidien anglophone Gulf News basé à Dubai. "Partout où il ira, il captera l'attention et si seulement 10% de ses followers s'intéressent à son nouveau club, la Ligue saoudienne va devenir une des plus regardées au monde."

Cristiano Ronaldo, la nouvelle recrue d'Al-Nassr, s'affiche sur un panneau de publicités dans une rue de Ryad, le 3 janvier 2023 © Fayez Nureldine / AFP

Autres recrues stars?

Avec ce gros coup, Al-Nassr entend donner un sérieux coup de fouet à une équipe fondée en 1955, sevrée de titre national depuis 2019 et désireuse de faire bonne figure dans la Ligue des champions asiatique, dont son rival saoudien Al-Hilal est tenant du titre et le club le plus sacré.

"CR7", ses cinq Ballons d'Or et ses cinq trophées en Ligue des champions, compétition dont il est le meilleur buteur de tous les temps, fait office de tête de gondole pour un projet qui se veut plus grand.

Son ancien partenaire au Real Madrid, le milieu croate Luka Modric, est dans le viseur du club jaune et bleu, comme le milieu français de Chelsea N'Golo Kante, selon un responsable du club souhaitant rester anonyme.

Les joueurs d'Al-Nassr en Ligue des champions asiatique le 6 octobre 2021 au Mrsool Park de Ryad © Fayez Nureldine / AFP/Archives

"On va fêter Ronaldo (mardi) et continuer de travailler pour d'autres recrutements de haut niveau", a-t-il dit, affirmant qu'Al-Nassr souhaite mettre en place les "nouveaux Galactiques", une référence au Real Madrid des années 2000 et son empilement de stars, du Portugais Luis Figo à l'Anglais David Beckham, en passant par le Brésilien Ronaldo et le Français Zinédine Zidane.

"Sportswashing"

Ronaldo débarque à Ryad quelques semaines après son élimination avec le Portugal en quarts de finale du Mondial au Qatar, premier pays du Golfe à accueillir la compétition reine. L'Arabie saoudite rêve d'imiter son riche voisin, avec une candidature possible pour l'édition 2030 avec l'Egypte et la Grèce.

Son arrivée retentissante a en tout cas déjà attiré la lumière sur la pétromonarchie saoudienne, déjà présente dans le sport de haut niveau via la Formule 1, la boxe ou le golf, et dont un consortium a récemment pris possession du club anglais de Newcastle.

Cristiano Ronaldo accueilli en grande pompe par des milliers de fans d'Al-Nassr à son arrivée à l'aéroport de Riyad, le 2 janvier 2023 © Jorge Ferrari / AL NASR FC/AFP

Certains dénoncent une stratégie de "sportswashing", une tentative pour le régime conservateur dirigé par le prince Mohammed ben Salmane de faire passer au second plan les critiques sur son bilan en matière de droits humains.

Pour Ronaldo, ce départ à Ryad ressemble à un exil doré, comme l'ont fait Pep Guardiola (Al Ahli) et Xavi (Al Saad) avant lui à Doha, plus qu'à un véritable défi sportif.

Au sein du club jaune et bleu, il sera dirigé par le Français Rudi Garcia et côtoiera sur la pelouse d'anciens pensionnaires de Ligue 1 comme le gardien colombien David Ospina, le milieu brésilien Luiz Gustavo et l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar.

