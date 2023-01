Wall Street glisse légèrement dans le rouge pour commencer 2023

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York qui avait entamé la séance en hausse pour commencer l'année 2023 glissait légèrement dans le rouge après un long week-end et une semaine morose aux faibles échanges qui a clos une mauvaise année pour les actions.