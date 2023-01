Wall Street termine dans le rouge sa première séance de l'année

Le parquet du New York Stock Exchange © SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – La Bourse de New York a terminé dans le rouge sa première séance de l'année 2023, poursuivant la tendance morose de la fin de l'année précédente, plombée notamment mardi par la chute des titres de Tesla et d'Apple.